​Директор «Марселя» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Юндеру

Хавьер Рибалта, который занимает пост спортивного директора «Марселя», высказался насчёт слухов об интересе «Зенита» к Джензигу Юндеру.

«Это неправда. «Зенит» больше не заинтересован в подписании Юндера», - высказался Рибалта, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Марсель» Дженгиз Юндер выступает с июля 2021 года. С тех пор турецкий атакующий полузащитник провёл 93 официальных матча, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юндера в 20 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 6 августа – против «Динамо».