Орлов: «Медина? Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше»

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о переходе парагвайского хавбека Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Все решения принимает сам игрок. Насильно ставить подпись его не заставляют. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Нужно так относиться к таким переходам», — цитирует Орлова Sport24.

Медина пополнил состав «Спартака» месяц назад, однако до сих пор не дебютировал из-за небольшого повреждения. В прошлом туре РПЛ Медина впервые попал в заявку команды на матч с «Балтикой» (2:1), но на поле так и не появился.

Сегодня, 5 августа, у Медины будет еще одна возможность для дебюта. В 17:30 по мск стартует встреча третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Все события игры в текстовом формате будет освещать портал LiveResult.