Салтыков установил рекорд РПЛ

В российском чемпионате проходят матчи третьего тура, «Крылья Советов» встречаются с «Ростовом» и уже в дебюте игры самарцы забили, а затем сделали это снова и снова - и два мяча при этом записал на свой счет дебютант команды в стартовом составе в РПЛ Никита Салтыков.

Как оказалось, он стал самым молодым футболистом, который сделал дубль в своем первом же матче российской Премьер-лиги в стартовом составе клуба, это сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Следить за событиями матча между «Крыльями Советов» и «Ростовом» можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна на нашем сайте.