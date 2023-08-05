Ещенко — о матче с «Рубином»: «Спартаку» нужно просто реализовать свои моменты»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался перед матчем третьего тура РПЛ, в котором «красно-белые» на выезде сыграют с «Рубином».

«Спартаку» со всеми командами сложно играть, так как на него все настраиваются максимально и хотят победить. В матче с «Рубином» спартаковцам нужно просто реализовать свои моменты», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Матч «Рубин» - «Спартак» состоится сегодня, 5 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию встречи в текстовом формате.

После двух туров РПЛ «красно-белые» располагаются на второй строчке, «Рубин» идет десятым.