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Ещенко — о матче с «Рубином»: «Спартаку» нужно просто реализовать свои моменты»

05 Августа 2023 • 16:24 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.40 X 3.65 2 2.10
Через 0 ч. 55 мин.

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался перед матчем третьего тура РПЛ, в котором «красно-белые» на выезде сыграют с «Рубином».

«Спартаку» со всеми командами сложно играть, так как на него все настраиваются максимально и хотят победить. В матче с «Рубином» спартаковцам нужно просто реализовать свои моменты», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Матч «Рубин» - «Спартак» состоится сегодня, 5 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию встречи в текстовом формате.

После двух туров РПЛ «красно-белые» располагаются на второй строчке, «Рубин» идет десятым.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Андрей Ещенко
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