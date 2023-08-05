​«Спартак» объявил состав на матч с «Рубином»

В третьем туре чемпионата России «Спартак» будет играть против «Рубина» на выезде. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Максименко, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

Матч между «Рубином» и «Спартаком» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что «Спартак» начал новый чемпионат России с двух побед – над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1).