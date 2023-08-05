Представитель Тормены: «Мы ведём переговоры с «Краснодаром»

Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Браги» Витора Тормены, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Краснодар».

«Краснодар» действительно заинтересован в Тормене. Мы ведем переговоры, посмотрим, что будет в ближайшее время», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «быки» могут предложить за 27-летнего игрока три-четыре миллиона евро за Тормену.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в пять миллионов евро.