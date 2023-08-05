​Агент: «Этот сезон Бальде в «Спартаке» проведёт лучше»

Агент Федерико Пасторелло, который работает с нападающим Кейта Бальде из «Спартака», дал комментарий по поводу игрока.

«Кейта очень счастлив в «Спартаке». Думаю, этот сезон он проведёт лучше, чем предыдущий», - сказал Пасторелло, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Кейта Бальде подписал контракт со «Спартаком» в конце августа 2022 года. С тех пор нападающий провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас на партнёра.

В субботу, 5 августа, «Спартак» проведёт гостевой матч против «Рубина» в рамках третьего тура Премьер-лиги. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.