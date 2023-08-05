​В «Антальяспоре» отреагировали на слухи о переходе Дзагоева

В прессе появилась информация о том, что Алан Дзагоев в обозримом будущем может подписать контракт с «Антальяспором». Комментарий на этот счёт дал Айтач Алтай, который в турецком клубе занимает должность спортивного директора.

«Нет, это неверная информация. Мы вообще не заинтересованы в этом игроке», - сказал Алтай, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Как известно, 33-летний Алан Дзагоев в настоящий момент числится в списке свободных агентов. По завершению прошлого сезона опытный полузащитник покинул казанский «Рубин», который вернулся в Премьер-лигу России.