В «Пари НН» рассказали о кредите доверия к Юрану

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о кредите доверия к главному тренеру команды Сергею Юрану.

«У Юрана самый высокий кредит доверия. Мы одна команда, и нет никакого разлада. Если в команде возникают сложности, мы публично их обсуждаем. Но сложностей нет», — приводит слова функционера Sport24.

После стартовых трех матчей в РПЛ «Пари НН» имеет в своей копилке всего один зачетный балл. Команда Юрана проиграла «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:1). Одно очко было добыто нижегородцами в игре с «Уралом» (0:0).

Следующим соперником «Пари НН» станет «Спартак». Матч пройдет 8 августа в рамках группового этапа Кубка России и начнется в 20:45 по мск.