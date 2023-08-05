Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Рубин» - «Спартак»

В третьем туре Российской премьер-лиги казанский «Рубин» примет на своём поле московский «Спартак».

По информации «Спорт-Экспресса», болельщики приобрели 17,5 тысяч билетов на игру «Рубина» со «Спартаком». Об этом источнику сообщили в пресс-службе казанской команды.

Стоит отметить, что встречу прошлого тура «Рубин» - «Оренбург» посетило в Казани всего 4822 человека. Этот матч стал худшим в туре по посещаемости.

Поединок «Рубина» и «Спартака» пройдет сегодня, 5 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.