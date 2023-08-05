Комличенко размочил счёт в матче «Крылья Советов» - «Ростов»

Стартовый субботний матч Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ростов» получается результативным. Уже в середине первого тайма обе команды отметились голевыми атаками. Сначала Владимир Хубулов и Никита Салтыков дважды огорчили голкипера гостей. На 22-й минуте Николай Комличенко забил гол в ответ. Форвард после подачи сыграл расторопнее голкипера и наказал его за ошибку на выходе.

На табло горят цифры 2 и 1, «Крылья» с 7 очками в активе идут на втором месте, соперник - четвертый. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.