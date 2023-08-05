Гаджиев считает, что Тикнизян сможет заиграть в Бундеслиге

Известный функционер Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Вердер».

«Думаю, у Тикнизяна есть способности, чтобы играть на уровне Бундеслиги. В некоторых качествах ему еще стоит прибавить. Задатки у него хорошие», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Вердер» сделал новое предложение «Локомотиву» по 24-летнему футболисту сборной Армении.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл в трех матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года.