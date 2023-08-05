«Крылья Советов» ещё раз забили «Ростову»

Невероятное начало матча Премьер-лиги в Самаре. «Крылья Советов» принимают «Ростов» и добились серьёзного перевеса в счёте уже к 10-й минуте противостояния. Снова пошла атака от правого угла штрафной, только на сей раз мяч был доставлен к радиусу, и Никита Салтыков низом направил мяч впритирку с правой штангой ворот ростовчан. Напомним, что на четвертой минуте головой забил Владимир Хубулов.

2:0, «Крылья Советов» вышли на второе место, соперник делит четвертую строчку в таблице. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.