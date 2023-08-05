Ловчев выделил хорошее качество Дзюбы

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба стал потихоньку набирать форму, и сразу у «железнодорожников» появилось разнообразие в атаке. Он хорош и в распасовке, что помогает раскрыться быстрым Сергею Пиняеву и Максиму Глушенкову», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в трех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Сегодня, 5 августа, «Локомотив» встретится в гостях с ЦСКА. Начало матча третьего тура чемпионата России запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.