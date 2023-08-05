«Крылья Советов» забили «Ростову» уже на четвёртой минуте

В первом субботнем матче Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ростов» очень быстро открыт счёт. Самарцы провели фактически первую атаку на четвёртой минуте поединка, и она получилась результативной. Роман Ежов собрал около себя соперников и от правого угла штрафной навесил к дальней штанге, а там Владимир Хубулов без помех со стороны обороны головой метко пробил в нижнюю часть ворот.

Самарцы повели со счетом 1:0 и в онлайн-таблице выходят на чистое второе место, ростовчане делят четвертую строчку. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.