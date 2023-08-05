Ловчев дал прогноз на точный счёт в дерби ЦСКА – «Локомотив»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался перед столичным дерби, в котором ЦСКА встретится с «Локомотивом».

В интервью с порталом «Плеймейкер» Ловчев заявил, что самым вероятным исходом данного противостояния является ничья. При этом эксперт считает, что в матче не будет забито много мячей, скорее всего, встреча завершится со счетом 1:1.

Матч третьего тура Российской премьер-лиги ЦСКА и «Локомотив» состоится сегодня, 5 августа. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.