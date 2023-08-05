Карпин: «Назначать игры в три часа по Москве - это не очень адекватно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- В прошлом матче ваша команда практически ничего не позволила сделать «Зениту» в штрафной площади. Как изменится сегодня игра, так как уровень соперника немного другой?

- Надеюсь, что никак не изменится. Дело не в уровне соперника, а понятно, что у «Зенита» квалифицированные игроки, но такие же квалифицированные игроки и у «Крыльев Советов», особенно в атаке.

- Сегодня есть изменения по сравнению с прошлым матчем. Это вызвано ротацией перед Кубком, или есть какие-то другие причины?

- Есть там и травма Осипенко, это изменение. Есть тренировочный процесс, есть через два дня на третий игра в Кубке с «Уралом», еще и перелет. Так что все эти вещи, естественно, учитываем.

- По поводу Осипенко, что с ним конкретно, можете сказать?

- Есть повреждение икроножной мышцы, поэтому без него пока.

- Сегодня очень жарко в Самаре. Как это может сказаться на игре?

- Как всегда на любой игре жара может сказаться. Темп и ритм могут быть не такими, как бы хотелось, прежде всего, из-за жары. Это данность. Не думаю, что нам надо обращать внимание, нам надо играть по любому. Если жара не будет 35 градусов, это на руку руководителям нашей федерации, или кто там этим занимается? Им виднее. Хотят видеть более интересный и интенсивный футбол, надо думать, наверное, про летнее время и не назначать игры в четыре часа по Самаре, в три часа по Москве. Наверное, это не очень адекватно.