Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис и нынешний генеральный директор казахстанского «Тобола» в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от ряда матчей третьего тура РПЛ.

ЦСКА – «Локомотив»

- В данной ситуации, мне кажется, у ЦСКА больше шансов выиграть. «Локомотив» тоже неплох, но я думаю, что победит ЦСКА.

«Рубин» – «Спартак»

- Здесь очень сложно сказать. Почему? Потому что «Спартак», опять же, играя, проявляет свою нестабильность. Они могут здорово выдать шикарный матч, а потом провалить следующий. «Рубин» играет у себя дома после Первой лиги. На «Спартак» не надо настраиваться. По-моему, на него хорошо настраиваются все команды, которые есть в России. Интересная будет игра. Хотелось бы посмотреть на «Рубин». Пока мне не удавалось сделать это в новом сезоне, потому что много работы.

«Зенит» – «Динамо»

- Здесь фаворит «Зенит», естественно. Дома он всегда фаворит. «Зенит» продолжает доминировать в данной ситуации.