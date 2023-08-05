Осинькин: «Ростов», наверное, чуть-чуть более адаптирован к таким температурам»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Алексей Лысов сегодня в заявке. Какие шансы у него выйти на поле?

- Наверное, не самые большие, потому что только мы его заявили, он вчера сыграл за вторую команду, но в любом случае это футболист, который очень молодой, 2005 года, и еще по времени просто мало внутри команды, но мы на него рассчитываем, есть какие-то определенные качества. Дальше посмотрим, нам нужны хорошие футболисты.

- Чего ждете сегодня от игры, ведь сегодня жарко в Самаре?

- Да, нам получается, что практически все игры в жаркую погоду. Во втором тайме с «Динамо» немножко дождик охладил температуру и, может быть, динамовский пыл. Сегодня дождя точно не будет, и температура прямо очень такая… Будем играть, «Ростов», наверное, чуть-чуть более адаптирован к таким температурам. Но здесь в Поволжье такими температурами тоже трудно удивить.