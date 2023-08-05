Мостовой отреагировал на отказ Захаряна от трансфера в «Страсбург»

Экс-игрок испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не хочет переходить во французский «Страсбург».

«Страсбург» - хороший клуб, который в прошлом выступал в еврокубках. У клуба были проблемы с финансами, они недавно играли в Лиге 2, поэтому сложно сказать, стоит ли менять «Динамо» на «Страсбург», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Захарян – воспитанник академии «Динамо». Срок трудового соглашения между 20-летним игроком и «бело-голубыми» рассчитан до лета следующего года.

В текущем сезоне Арсен сыграл два матча, забил гол и отдал ассист.

Переход в «Страсбург» не выглядит целесообразным для Захаряна и «Динамо»