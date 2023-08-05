Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой отреагировал на отказ Захаряна от трансфера в «Страсбург»

05 Августа 2023 • 14:07 Комментировать

Экс-игрок испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не хочет переходить во французский «Страсбург».

«Страсбург» - хороший клуб, который в прошлом выступал в еврокубках. У клуба были проблемы с финансами, они недавно играли в Лиге 2, поэтому сложно сказать, стоит ли менять «Динамо» на «Страсбург», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Захарян – воспитанник академии «Динамо». Срок трудового соглашения между 20-летним игроком и «бело-голубыми» рассчитан до лета следующего года.

В текущем сезоне Арсен сыграл два матча, забил гол и отдал ассист.

Переход в «Страсбург» не выглядит целесообразным для Захаряна и «Динамо»

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Страсбург Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.08.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.48 3.60 2.85
Видео
05.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.80 2.10
Видео
05.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Урал Урал
2.36 3.80 2.90
Видео
05.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.48 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на отказ Захаряна от трансфера в «Страсбург»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кузяеву будет очень тяжело во Франции» 1
13:46 · Россия. Премьер-лига
Сенников высказался о дерби ЦСКА - «Локомотив»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов высказался о возможном переходе Хлусевича в «Болонью»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Жду обилия голов в матче «Зенит» - «Динамо»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Кириченко: Сборная России точно не сильнее Ирана
13:30 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «В матче «Зенит» - «Динамо» не жду разгрома»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «ЦСКА в каждую линию нужны футболисты»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Николай Наумов: «Зенит» выиграет у «Динамо»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Тикнизян может заиграть в Бундеслиге»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Селюка на матч ЦСКА - «Локомотив»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Локомотив»
12:35 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Динамо»: Бубнов сделал прогноз на матч
12:14 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что судья не по делу назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем