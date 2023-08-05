Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от третьего тура чемпионата России, в котором «Спартак» на выезде сыграет против «Рубина».

«Обе команды будут играть на результат. Потенциал у «Спартака», конечно, выше, также и по подбору футболистов. Сейчас той игры, которая бы гарантировала «Спартаку» победу с крупным счётом или уверенную, её нет. Потому что большая текучесть игроков, состав до конца не определён. Костяк вырисовывается, но пока нет до конца всех связей. И в обороне, и в средней линии ищутся схемы взаимодействия.

Так что игра будет с преимуществом «Спартака», но «Рубин» будет искать свои варианты и не будет отсиживаться в обороне. Игра будет не простая, «красно-белым» нужно выкладываться в полную силу!» - сказал Гладилин.