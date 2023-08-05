Мостовой: «Кузяеву будет очень тяжело во Франции»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах экс-хавбека петербургского «Зенита» Далера Кузяева в «Гавре».

«Ему будет очень тяжело. Это очень сложный чемпионат и проявить себя там будет не так просто. Далеру придется доказывать, что он готов играть в основном составе», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Кузяев перешел во французский коллектив этим летом в статусе свободного агента. Российский полузащитник заключил с «Гавром» двухлетнее трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.