Сенников высказался о дерби ЦСКА - «Локомотив»

Бывший защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «железнодорожниками» и ЦСКА.

«В дерби не бывает фаворита. Побеждает тот, у кого в конкретном матче лучше настрой и везение. ЦСКА играет на своём поле, но по составу «Локомотив» стабильнее», - приводит слова Сенникова издание «Чемпионат».

Дерби состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Перед этим матчем «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на третьем.