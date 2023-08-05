Ледяхов высказался о возможном переходе Хлусевича в «Болонью»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе защитника столичного клуба Даниила Хлусевича в «Болонью».

Специалист отметил, что в начале сезона футболист показывает очень квалифицированную игру и хорошо готов физически, поэтому логично, что им интересуются итальянские клубы.

«Болонья» — не топ-клуб, а команда среднего уровня чемпионата Италии. Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи», - приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что итальянский клуб рассматривает вариант с покупкой россиянина, но пока не делал официальных предложений.