Терёхин: «Жду обилия голов в матче «Зенит» - «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался касательно предстоящего поединка между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом», который состоится в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«Хороший матч будет. Жду обилия мячей в этой встрече. Мне кажется, результативная ничья будет. Может быть, 2:2. Думаю, больше трех мячей увидим здесь», - приводит слова Терёхина издание Rusfootball.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завтра, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Зенит» занимает четвертое место, а «Динамо» - 12-е.