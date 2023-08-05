Кириченко: Сборная России точно не сильнее Ирана

Российский специалист Дмитрий Кириченко высказался о работе в Иране.
Экс-игрок московского ЦСКА отметил, что в футбольном плане нет ничего специфического, к тому же иранская нация является физически сильной, у которой очень много быстрых и сильных игроков.
«На данный момент, сборная России точно не сильнее Ирана. Не только там Азмун есть. Много игроков, которые играют за рубежом», - приводит слова Кириченко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в марте этого года сборная России провела товарищеский матч против сборной Ирана, который завершился вничью со счётом 1:1.
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