Кириченко: Сборная России точно не сильнее Ирана

Российский специалист Дмитрий Кириченко высказался о работе в Иране.

Экс-игрок московского ЦСКА отметил, что в футбольном плане нет ничего специфического, к тому же иранская нация является физически сильной, у которой очень много быстрых и сильных игроков.

«На данный момент, сборная России точно не сильнее Ирана. Не только там Азмун есть. Много игроков, которые играют за рубежом», - приводит слова Кириченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в марте этого года сборная России провела товарищеский матч против сборной Ирана, который завершился вничью со счётом 1:1.