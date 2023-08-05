Игонин: «В матче «Зенит» - «Динамо» не жду разгрома»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался относительно предстоящего поединка между «сине-бело-голубыми» и московским «Динамо» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«На выезде с «Зенитом» - тут, конечно, будет игра на результат. Не дать играть «Зениту», если получится. Во всяком случае, я не жду разгромного счета», - цитирует Игонина издание Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Динамо» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.