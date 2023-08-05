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Игонин: «В матче «Зенит» - «Динамо» не жду разгрома»

05 Августа 2023 • 13:30 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался относительно предстоящего поединка между «сине-бело-голубыми» и московским «Динамо» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«На выезде с «Зенитом» - тут, конечно, будет игра на результат. Не дать играть «Зениту», если получится. Во всяком случае, я не жду разгромного счета», - цитирует Игонина издание Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Динамо» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Игонин
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