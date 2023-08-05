Корнаухов: «ЦСКА в каждую линию нужны футболисты»

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов считает, что «армейскому» клубе не помешало бы усилиться в текущее трансферное окно.

«ЦСКА в каждую линию нужны футболисты, которые повысят конкуренцию и будут помогать добиваться результата здесь и сейчас», – передает слова Корнаухова «Матч ТВ».

В ближайшем матче ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» встретится с «Локомотивом». Поединок пройдет сегодня, 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск.

Перед этим матчем хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке.