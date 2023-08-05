Корнаухов: «Тикнизян может заиграть в Бундеслиге»

Тренер Олег Корнаухов поделился мнением о потенциальном переезде защитника Наира Тикнизна в чемпионат Германии. В услугах армянского игрока заинтересован бременский «Вердер».

«Тикнизян может заиграть в Бундеслиге. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», трансфер может произойти. Возможность перейти в клуб Бундеслиги - хороший шанс», - приводятся слова специалиста на страницах издания «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Вердер» готов заплатить за Тикнизяна четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник отметился четырьмя забитыми мячами в трех матчах за «железнодорожников».