Корнаухов: «Тикнизян может заиграть в Бундеслиге»

Тренер Олег Корнаухов поделился мнением о потенциальном переезде защитника Наира Тикнизна в чемпионат Германии. В услугах армянского игрока заинтересован бременский «Вердер».
«Тикнизян может заиграть в Бундеслиге. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», трансфер может произойти. Возможность перейти в клуб Бундеслиги - хороший шанс», - приводятся слова специалиста на страницах издания «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что «Вердер» готов заплатить за Тикнизяна четыре миллиона евро.
В нынешнем сезоне защитник отметился четырьмя забитыми мячами в трех матчах за «железнодорожников».
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