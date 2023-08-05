Прогноз Селюка на матч ЦСКА - «Локомотив»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился прогнозом на матч третьего тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом».

«Это будет самая интересная игра тура. Обе команды любят атаковать. Мой прогноз – обе забьют», - приводит слова агента издание Sportkp.ru.

Московское дерби состоится в субботу, 5 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:00 по местному времени.

Перед сегодняшней встречей «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «железнодорожники» располагаются на третьей позиции.