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Биджиев: «Локомотив» выглядит более цельно, он фаворит против ЦСКА» эксклюзив

05 Августа 2023 • 12:46 Комментировать

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби в рамках третьего тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом», за которые он выступал в ходе своей игровой карьеры.

- Обе команды находятся примерно в одинаковой форме. Прежде всего нужно отметить, что это столичное дерби. Такие игры всегда проходят в упорной и бескомпромиссной борьбе. Наверняка на стадион придёт достаточное количество болельщиков. Это матч тура, ожидается интересный поединок. Хоть сейчас и начало чемпионата, команды уже ведут отчаянную борьбу за распределение мест в таблице. Но и без этого дерби всегда принципиальны. На мой взгляд, «Локомотив» сейчас выглядит всё-таки более цельно, поэтому я считаю его фаворитом матча с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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