Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби в рамках третьего тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом», за которые он выступал в ходе своей игровой карьеры.

- Обе команды находятся примерно в одинаковой форме. Прежде всего нужно отметить, что это столичное дерби. Такие игры всегда проходят в упорной и бескомпромиссной борьбе. Наверняка на стадион придёт достаточное количество болельщиков. Это матч тура, ожидается интересный поединок. Хоть сейчас и начало чемпионата, команды уже ведут отчаянную борьбу за распределение мест в таблице. Но и без этого дерби всегда принципиальны. На мой взгляд, «Локомотив» сейчас выглядит всё-таки более цельно, поэтому я считаю его фаворитом матча с ЦСКА.