Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: Козырь ЦСКА – Акинфеев, а «Локомотива» - группа атаки эксклюзив

05 Августа 2023 • 12:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.60 2 3.30
Через 5 ч. 44 мин.

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча тура ЦСКА – «Локомотив».

- Шансы команд равны, потому что пока яркой игры ни ЦСКА, ни «Локомотив» не демонстрируют. Тренеры еще ищут варианты составов. Функционально оба соперника готовы очень хорошо, и мотивация будет приличная. Так что результат может быть любой, и никакой сенсации в любом случае не будет. Соперники равны по силам. А на игру могут повлиять разные факторы.

- Из-за травм не сыграют Обляков, Кучаев и Мойзес. Кто является большей потерей для «армейцев»?

- Сейчас это Обляков. Он набрал кондиции, и через него строилась игра. Эта потеря существенная. Остальные позиции «армейцы» могут заменить.

- У хозяев на поле может вернуться Роша. Насколько это важно для обороны ЦСКА?

- Это важно, потому атака «Локомотива» сейчас играет здорово. У «железнодорожников» яркие фланговые футболисты, Дзюба в хороших кондициях и дает много борьбы. Так что хороший защитник ЦСКА нужен.

- То есть вы считаете главным козырем «Локомотива» именно группу атаки?

- Конечно. У них сильные фланговые игроки, а Дзюба держит соперника в напряжении в центре.

- А у ЦСКА в чем главный козырь?

- Это Акинфеев, как всегда. У них хороший коллектив, ребята стараются. Кого-то яркого выделить я не могу. Обляков выделялся, но он не сыграет. И линию какую-то явно выделить сложно. Везде есть хорошие футболисты, но все не до конца отлажено.

Реклама


- Ждете результативного матча?

- Я считаю, что матч будет не результативный, потому что футболисты и тренеры знают стиль игры соперника, и все будет учитываться. Обе команды будут играть на результат, поэтому я не жду открытый, яркий футбол. Будет игра вязкая, с множеством единоборств.

- У «Локомотива» есть кем усилить игру по ходу матча, причем вариантов достаточно. В отличие от «армейцев». Этот факт может стать решающим?

- Это сейчас не столь важно, потому что с начала чемпионата прошло не так много времени, и сил у ребят достаточно, и усталости нет. Можно и двенадцатью игроками обойтись, и это не будет проблемой. Ротация может быть только вследствие физиологии, например, если кто-то плохо переносит жару.

- Мы видели, как замены часто переворачивают игру и даже спасают ее. Это может выручить в определенный момент?

- Тренеры иногда даже до игры планируют усиление и выпускают свежего футболиста. Тем более, если исполнители равноценные.

- А что определит исход матча?

- Стандарты, исполнительское мастерство футболистов в отдельных эпизодах. Ну и удача нужна.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.08.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.48 3.60 2.85
Видео
05.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.80 2.10
Видео
05.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Урал Урал
2.36 3.80 2.90
Видео
05.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.48 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на отказ Захаряна от трансфера в «Страсбург»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кузяеву будет очень тяжело во Франции»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Сенников высказался о дерби ЦСКА - «Локомотив»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов высказался о возможном переходе Хлусевича в «Болонью»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Жду обилия голов в матче «Зенит» - «Динамо»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Кириченко: Сборная России точно не сильнее Ирана
13:30 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «В матче «Зенит» - «Динамо» не жду разгрома»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «ЦСКА в каждую линию нужны футболисты»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Николай Наумов: «Зенит» выиграет у «Динамо»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Тикнизян может заиграть в Бундеслиге»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Селюка на матч ЦСКА - «Локомотив»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Локомотив»
12:35 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Динамо»: Бубнов сделал прогноз на матч
12:14 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что судья не по делу назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Краснодаром»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Генич заявил, что ему не нравится футбол «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем