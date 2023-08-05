Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча тура ЦСКА – «Локомотив».

- Шансы команд равны, потому что пока яркой игры ни ЦСКА, ни «Локомотив» не демонстрируют. Тренеры еще ищут варианты составов. Функционально оба соперника готовы очень хорошо, и мотивация будет приличная. Так что результат может быть любой, и никакой сенсации в любом случае не будет. Соперники равны по силам. А на игру могут повлиять разные факторы.

- Из-за травм не сыграют Обляков, Кучаев и Мойзес. Кто является большей потерей для «армейцев»?

- Сейчас это Обляков. Он набрал кондиции, и через него строилась игра. Эта потеря существенная. Остальные позиции «армейцы» могут заменить.

- У хозяев на поле может вернуться Роша. Насколько это важно для обороны ЦСКА?

- Это важно, потому атака «Локомотива» сейчас играет здорово. У «железнодорожников» яркие фланговые футболисты, Дзюба в хороших кондициях и дает много борьбы. Так что хороший защитник ЦСКА нужен.

- То есть вы считаете главным козырем «Локомотива» именно группу атаки?

- Конечно. У них сильные фланговые игроки, а Дзюба держит соперника в напряжении в центре.

- А у ЦСКА в чем главный козырь?

- Это Акинфеев, как всегда. У них хороший коллектив, ребята стараются. Кого-то яркого выделить я не могу. Обляков выделялся, но он не сыграет. И линию какую-то явно выделить сложно. Везде есть хорошие футболисты, но все не до конца отлажено.

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- Ждете результативного матча?

- Я считаю, что матч будет не результативный, потому что футболисты и тренеры знают стиль игры соперника, и все будет учитываться. Обе команды будут играть на результат, поэтому я не жду открытый, яркий футбол. Будет игра вязкая, с множеством единоборств.

- У «Локомотива» есть кем усилить игру по ходу матча, причем вариантов достаточно. В отличие от «армейцев». Этот факт может стать решающим?

- Это сейчас не столь важно, потому что с начала чемпионата прошло не так много времени, и сил у ребят достаточно, и усталости нет. Можно и двенадцатью игроками обойтись, и это не будет проблемой. Ротация может быть только вследствие физиологии, например, если кто-то плохо переносит жару.

- Мы видели, как замены часто переворачивают игру и даже спасают ее. Это может выручить в определенный момент?

- Тренеры иногда даже до игры планируют усиление и выпускают свежего футболиста. Тем более, если исполнители равноценные.

- А что определит исход матча?

- Стандарты, исполнительское мастерство футболистов в отдельных эпизодах. Ну и удача нужна.

Елена Григорьевская