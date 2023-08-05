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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Краснодар» смяли во втором тайме, он не будет бороться за чемпионство с такой игрой» эксклюзив

05 Августа 2023 • 12:37 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России, нынешний гендиректор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал лидерство «Краснодара» в таблице РПЛ.

- Удивляет ли то, что «Краснодар» идёт на первом месте? Честно говоря, удивляет. Я посмотрел его вчерашнюю игру. Во втором тайме «Пари НН», конечно, просто смял «Краснодар». Реализация у «Нижнего» оказалась очень плохая, но там такие моменты были! Краснодарцы безобразно сыграли в обороне, это очевидно. «Краснодар» взял три очка чисто на везении. В дальнейшем с такой игрой он навряд ли будет бороться за чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Андрей Канчельскис РПЛ Пари НН
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