Бывший полузащитник сборной России, нынешний гендиректор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал лидерство «Краснодара» в таблице РПЛ.

- Удивляет ли то, что «Краснодар» идёт на первом месте? Честно говоря, удивляет. Я посмотрел его вчерашнюю игру. Во втором тайме «Пари НН», конечно, просто смял «Краснодар». Реализация у «Нижнего» оказалась очень плохая, но там такие моменты были! Краснодарцы безобразно сыграли в обороне, это очевидно. «Краснодар» взял три очка чисто на везении. В дальнейшем с такой игрой он навряд ли будет бороться за чемпионство.