Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Локомотив»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Локомотив».

Наставник отметил, что шансы у команд равные, ведь обе команды показывают хорошую игру, к тому же он думает, что поединок получиться результативным.

«Обе команды хорошо действуют в атаке и обладают достойными футболистами в линии нападения. Особенно «Локомотив» — у него мощная атака», - заявил Тарханов в разговоре с «Матч ТВ».

Столичное дерби состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 20:00 (мск).