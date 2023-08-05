«Зенит» - «Динамо»: Бубнов сделал прогноз на матч

В одном из центральных матчей третьего тура Премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле примет столичное «Динамо». Об этом поединке мнением поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. «Зенит» - безусловный фаворит. Терять очки петербуржцам больше нельзя, тем более на своем поле», - цитирует Александра портал Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завтра, 6 августа. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция матча пройдет на Lveresult.ru.