Пономарёв считает, что судья не по делу назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал арбитра Артёма Любимова, который вчера назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром». После игры рукой Николая Калинского судья сперва не назначил одиннадцатиметровый, но потом изменил решение, посмотрев повтор.

«Пенальти? Да там в руку мяч попал. Не играл футболист рукой. Ну что делать? Зачем здесь одиннадцатиметровый назначать?», – цитирует Пономарёва Rusfootball.

Напомним, полузащитник Эдуард Сперцян реализовал назначенный пенальти и принёс «Краснодару» минимальную победу со счётом 1:0.