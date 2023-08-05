Генич заявил, что ему не нравится футбол «Краснодара»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне. Команда стартовала с двух побед и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Краснодар никогда так не начинал. Но не знаю, по ощущениям всё равно как-то не то… мне такой футбол и такие победы несимпатичны. Впрочем, это мои проблемы, разумеется», - оставил сообщение комментатор в своем телеграм-канале.

Следующий поединок «Краснодар» проведет против московского «Динамо» в групповом турнире Кубка России. Встреча состоится в среду, 9 августа, на стадионе «ВТБ Арена».