Тарханов поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» сыграет против московского «Спартака».

Специалист отметил, что столичный клуб, наверное, сильнее в плане игроков, однако ему будет тяжело, ведь «Рубин» тоже хорошо провел последние игры.

«Здесь все не так просто. Тем более матч пройдет в Казани», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.