Олусегун – о победе над «Пари НН»: «Краснодару» повезло? Не соглашусь»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился эмоциями после победы своей команды над «Пар НН» в третьем туре чемпионата России. «Быки» у себя дома обыграли команду из Нижнего Новгорода со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Эдуарда Сперцяна с пенальти.

«Они играли сплочённо, чем создали нам трудности. «Краснодару» сегодня повезло? Не соглашусь. Считаю, мы добились победы за счёт своей игры», – цитирует Олусегуна издание Rusfootball.

Отметим, что «Краснодар» добыл максимум побед в трёх стартовых турах Российской премьер-лиги, за счёт чего возглавляет турнирную таблицу с 9 очками.