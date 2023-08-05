Булыкин поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, поигравший за «Локомотив» и «Аякс», поделился мнением о матче третьего тура Премьер-лиги «Рубин» - «Спартак».

«Первые матчи всегда сумбурные. Возможны неожиданные результаты. Дальше всё становится на свои места. Здесь «Спартак» покажет, что к чему и победит с хорошим счётом», - приводит слова Дмитрия издание «Чемпионат».

В первых двух турах «Спартак» одержал две победы, а «Рубин» дважды сыграл вничью.

Поединок между командами состоится на стадионе в Казани сегодня, 5 августа. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени.