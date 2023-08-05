Тихий: «В раздевалке пересмотрели тот момент с Гоцуком, все говорят, что это пенальти»

Дмитрий Тихий, защитник «Пари НН», считает, высказался о поражении 0:1 от «Краснодара» в первом матче третьего тура Российской премьер-лиги. Центрбек считает, что судья должен был назначить в ворота «быков» пенальти за эпизод с участием Кирилла Гоцука.

«В раздевалке пересмотрели тот момент с Гоцуком, все говорят, что это пенальти. Дальше пусть разбирается судейский корпус», – цитирует Тихого Rusfootball.

30-летний Дмитрий перебрался в «Парин НН» этим летом на правах свободного агента. Ранее защитник выступал за подмосковные «Химки», с которыми разорвал контракт в конце марта.