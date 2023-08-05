Гладилин поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором столичный клуб на выезде сыграет против казанского «Рубина».

Эксперт отметил, что «Спартаку» реально забрать три очка, ведь «красно-белые» являются фаворитами, однако казанский клуб будет играть на результат, и никакой его недооценки быть не должно.

«Предстоит трудный матч, но по потенциалу «Спартак» сильнее, но его надо реализовать. Пока нет игровых связей у футболистов «красно-белых» , но тренер ищет», - приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 17:30 по московскому времени.