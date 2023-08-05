Пильгуй оценил работу Лички в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился мнением об игре «бело-голубых» под руководством нового главного тренера Марцела Лички.

«Работа Лички пока вызывает скорее позитив - у команды появилась атакующая игра. И когда подъедут новички, неудача прошлого сезона не должна повториться», - приводятся слова ветерана на страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Личка занял пост главного тренера «Динамо» этим летом. Под его руководством московская команда потерпела поражение от «Краснодара» (1:3) и сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» (3:3). Следующий матч москвичи проведут на выезде с «Зенитом».