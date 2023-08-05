Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руководство «Аякса» хочет наложить вето на переход Сперцяна

05 Августа 2023 • 11:46 Комментировать
Краснодар
1:0
Пари НН
окончен

Руководство амстердамского «Аякса» планирует наложить вето на переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, об этом сообщает De Telegraaf.

По данным источника, наблюдательский совет столичного клуба считает аморальным вести дела с российскими командами в текущей политической ситуации, однако директор «Аякса» призывает завершить переход, ведь нужно обращать внимание лишь на игровые качества футболиста сборной Армении.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.08.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.48 3.60 2.85
Видео
05.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.80 2.10
Видео
05.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Урал Урал
2.36 3.80 2.90
Видео
05.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.48 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
12:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Локомотив»
12:35 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Динамо»: Бубнов сделал прогноз на матч
12:14 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что судья не по делу назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Краснодаром»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Генич заявил, что ему не нравится футбол «Краснодара»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Олусегун – о победе над «Пари НН»: «Краснодару» повезло? Не соглашусь»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Булыкин поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Тихий: «В раздевалке пересмотрели тот момент с Гоцуком, все говорят, что это пенальти»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Гладилин поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Пильгуй оценил работу Лички в «Динамо»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Руководство «Аякса» хочет наложить вето на переход Сперцяна
11:43 · Россия. Премьер-лига
Писарев назвал лучшего атакующего игрока РПЛ
11:37 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался об игре Бонгонда
11:35 · Россия. Премьер-лига
Ловчев поделился мнением об игре «Рубина» на старте сезона
11:34 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Балтика» - «Факел»
Все новости
Рекомендуем