Руководство «Аякса» хочет наложить вето на переход Сперцяна

Руководство амстердамского «Аякса» планирует наложить вето на переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, об этом сообщает De Telegraaf.

По данным источника, наблюдательский совет столичного клуба считает аморальным вести дела с российскими командами в текущей политической ситуации, однако директор «Аякса» призывает завершить переход, ведь нужно обращать внимание лишь на игровые качества футболиста сборной Армении.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.