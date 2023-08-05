Писарев назвал лучшего атакующего игрока РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о том, кто в настоящий момент является лучшим атакующим футболистом Премьер-лиги.

«Промес сейчас лучший атакующий игрок в нашем чемпионате. Но здесь важна роль Соболева. Он наберет форму и за счет этого «Спартак» может прибавить», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел два поединка, забил один гол и сделал две результативные передачи. В сезоне-2022/2023 нидерландец занял второе место в гонке бомбардиров, уступив бразильцу Малкому.

Контракт 31-летнего нападающего с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024 года.