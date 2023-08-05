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Ловчев высказался об игре Бонгонда

05 Августа 2023 • 11:37 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.40 X 3.65 2 2.10
Через 4 ч. 46 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре нападающего столичного клуба Тео Бонгонда.

Специалист отметил, что бывший игрок «Кадиса» своими голами на старте сезона обратил на себя внимание, однако очевидно, что он не понимает значение спартаковского футбола.

«Здесь так и напрашивается вывод, что за рубежом все футболисты стараются подороже себя продать, поэтому часто злоупотребляют индивидуальными действиями на поле», - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, что 27-летний форвард, который пополнил ряды «Спартака» в летнее трансферное окно, отметился забитыми мячами в игре с «Балтики» (2:1) и кубковом матче против «Краснодара» (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Тео Бонгонда
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