Ловчев поделился мнением об игре «Рубина» на старте сезона

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре казанского «Рубина» на старте сезона-2023/24.

Эксперт отметил, что это очень старательная команда, у которой есть симпатичное нападение, которое олицетворяют Джоэль Фамейе и Угочукву Иву.

«Это такие нестандартные ребята, и у них неплохо получается развивать атаки «Рубина». Поэтому за казанцами будет интересно понаблюдать», - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

За первые два тура подопечные Рашида Рахимова набрали два очка, сыграв вничью с «Локомотивом» и «Оренбургом».