Бубнов назвал точный счёт матча «Балтика» - «Факел»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а в данный момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка третьего тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и воронежским «Факелом».

«1:0. Важнейший матч для команд. И те, и другие предпочитают закрытый футбол, а также отлично готовы функционально. Жду тяжелую игру, в которой много голов болельщики не увидят», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Балтика» - «Факел» состоится в воскресенье, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.