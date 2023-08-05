Ловчев поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против казанского «Рубина».

«Спартак» обыграет «Рубин», хотя и снова пропустит. Не буду оригинален и назову счет 2:1», - заявил Ловчев в разговоре с «Плеймейкером».

Напомним, что после двух туров «Спартак» имеет в своём активе шесть очков, а у казанского клуба - два балла.

Поединок состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.