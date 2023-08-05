«Вердер» улучшил предложение по Тикнизяну

Немецкий «Вердер» заинтересован в подписании защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна. Как сообщает Tuttomercatoweb, бременский клуб улучшил предложение по трансферу армянина.

«Музыканты» готовы заплатить за Тикнизяна четыре миллиона евро, в то время как «железнодорожники» хотят выручить с его трансфера пять миллионов. Стороны продолжают вести переговоры.

В текущем сезоне Наир принял участие в трех матчах за московскую команду. Он отметился четырьмя голами. Срок контракта защитника с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.