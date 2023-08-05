Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Вердер» улучшил предложение по Тикнизяну

05 Августа 2023 • 11:17 Комментировать

Немецкий «Вердер» заинтересован в подписании защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна. Как сообщает Tuttomercatoweb, бременский клуб улучшил предложение по трансферу армянина.

«Музыканты» готовы заплатить за Тикнизяна четыре миллиона евро, в то время как «железнодорожники» хотят выручить с его трансфера пять миллионов. Стороны продолжают вести переговоры.

В текущем сезоне Наир принял участие в трех матчах за московскую команду. Он отметился четырьмя голами. Срок контракта защитника с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вердер Наир Тикнизян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.08.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.48 3.60 2.85
Видео
05.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.80 2.10
Видео
05.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Урал Урал
2.36 3.80 2.90
Видео
05.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.48 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
12:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Локомотив»
12:35 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Динамо»: Бубнов сделал прогноз на матч
12:14 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что судья не по делу назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Краснодаром»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Генич заявил, что ему не нравится футбол «Краснодара»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Олусегун – о победе над «Пари НН»: «Краснодару» повезло? Не соглашусь»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Булыкин поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Тихий: «В раздевалке пересмотрели тот момент с Гоцуком, все говорят, что это пенальти»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Гладилин поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Спартак»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Пильгуй оценил работу Лички в «Динамо»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Руководство «Аякса» хочет наложить вето на переход Сперцяна
11:43 · Россия. Премьер-лига
Писарев назвал лучшего атакующего игрока РПЛ
11:37 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался об игре Бонгонда
11:35 · Россия. Премьер-лига
Ловчев поделился мнением об игре «Рубина» на старте сезона
11:34 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Балтика» - «Факел»
Все новости
Рекомендуем